شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من داخل الفندق بالمسرح الروماني بمارينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أول صور من داخل الفندق، بالمسرح الروماني ، بمارينا ، والذي يتضمن نحو 24 غرفة فندقية، والذي بدأ تشغيله رسميا بداية من الشهر المقبل .

ويتضمن الفندق شاطئ خاص به، لإقامة الأنشطة والاحتفالات للأطفال ولزوار الفندق ، كما ينشر الخليج 365 صورا من داخل المسرح الرومانى، قبد بدء تشغيله رسميا .

أحدث الغرف

وتعاقدت شركة كود للتطوير العقاري، المسئولة عن تطوير المسرح الروماني، مع المنتج وليد منصور، لتنظيم الاحتفالات المقرر إقامتها مع داخل المسرح الروماني .

الغرف داخل الفندق

وكان المهندس محمد خلف ، رئيس جهاز القري السياحية، أكد لـ" الخليج 365" أن المسرح يتضمن فندقا يحتوى علي 24 غرفة فندقية، فضلا عن أن المسرح يسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، وعروض وحفلات طوال ايام الأسبوع .

المطعم

وقال إن الفندق يتضمن شاطئ علي سواحل مارين، ويتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع .

وأوضح أن المسرح الروماني، يتضمن ساحات انتظار ، موضحا أن هناك متابعة دورية من قبل وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الجارية، و توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.

وأشار رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه ابتداء من 11 يوليو الجاري ستقام احتفالات متتالية تتناسب مع حجم وقيمة المسرح الرومانى التاريخية لمركز مارينا العلمين السياحي.

المطعم

وأوضح أن المسرح سيقام فيه، مهرجان مارينا، لخدمة زوار الساحل الشمالي بالكامل، في إطار خطة الوزارة لعودة دور المسرح الروماني واستعادة ريادته الفنية والثقافية .

وأشار إلى أنه تم إسناد أعمال تطوير المسرح الروماني، لشركة خاصة وذلك بنظام حق الانتفاع، وتجهيز حفل افتتاح يليق بتاريخ وعراقة المسرح، ويتناسب كذلك مع أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.

ممر الغرف

وأضاف أن استكمال الخدمات وتطويرها يأتي للارتقاء بمستوى الطرق والخدمات بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلبية لرغبة ملاك ورواد مارينا في تحسين الخدمات وعودة المسرح الروماني لتقديم خدماته للجمهور، وكذا ضمان حسن استغلال الأصول الأمثل للمنطقة، التى تسهم فى تنمية القطاع السياحي بالمنطقة.

الغرف بالفندق

ويعد المسرح الروماني بمارينا واحد من أهم المسارح الفنية الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي منهم عمرو دياب، نانسي عجرم و كاظم الساهر



المسرح الرومانى



جانب من المسرح



الخليج 365 داخل المسرح الرومانى