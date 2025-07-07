شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، واكت فاينانشال للاستشارات.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 215 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 14.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 33.5 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 114.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 13511 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 57.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.75%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.37%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 102.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 36.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 64.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 260.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 31.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.