لأول مرة "قائمة سوداء" تضم سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المصانع

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إرسال بياناتهم للغرف الصناعية لحرمانهم من أى امتيازات.. وتكرار السرقة يضاعف العقوبة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ظهر اليوم بجميع قيادات القطاع سواء بالتوزيع أو النقل أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح معالى نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها خفض نسبة الفقد بالشبكة والتأكيد على سداد مستحقات قطاع البترول.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه رؤساء شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بعمل "قائمة سوداء" لحصر سارقى التيار الكهربائى من اصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك، كاشفا أن هذه الطريقة تستخدم لأول مره بالقطاع.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن الهدف من حصر سارقى التيار الكهربائى من اصحاب المصانع وضمهم فى قائمة واحدة هو إرسالها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بجانب تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الجهات المختصة ستقوم بحرمان سارقى التيار الكهربائى من اصحاب المصانع من اى امتيازات تحصل عليها سواء من الغرف التجارية أو الصناعية.

وأشار المصدر إلى، أن الوزير وجه بمضاعفة العقوبة فى حالة تكرار سرقة التيار بالمصانع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تم تحرير محاضر سرقات تيار بمبالغ تجاوزت الـ100 مليون جنيه لبعض المصانع وهو ما يكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.

وتابع المصدر أن الوزير شدد على رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بسداد حصة الشركة القابضة لكهرباء مصر الشهرية لتتمكن من سداد مستحقات قطاع البترول، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر هام جدا لتتمكن الدولة من الوفاء بوعودها فى عدم اللجوء لتخفيف الاحمال.

وأكد المصدر، أن الوزير طالب شركات توزيع الكهرباء بضرورة رفع نسب التحصيل والاستمرار فى مواجهة سرقات التيار الكهربائى للقطاع المنزلى وتركيب عدادات كودية لهم لضمان تحصيل مستحقات الدولة

وقال المصدر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء شدد على الشركة المصرية لنقل الكهرباء بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة ومراجعة كافة الخطوط والابراج وإجراء الصيانة فى موعدها المحدد، خاصة بعد حادث سقوط برج نقل كهرباء وتسبب فى وفاة 2 من الفنيين التابعين للشركة.