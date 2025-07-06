شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد باستثناء الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، وصعد قطاعا مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وزاد قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1%.

كما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.2%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 215 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 14.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 33.5 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 114.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 13511 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.