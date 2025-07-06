وزير الكهرباء يجتمع برئيس وخبراء "المواد النووية" لبحث توطين الصناعة

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، ومشروعات الجيل الثالث من الوقود الحيوي.

محمد يوسف

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