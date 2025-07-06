شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع برئيس وخبراء "المواد النووية" لبحث توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 06 يوليو 2025 04:07 م
تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، ومشروعات الجيل الثالث من الوقود الحيوي.
وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على الاجتماع بالخبراء من الأساتذة والباحثين العاملين بالهيئة لدعم دور "المواد النووية" ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي واستخلاص الخامات النووية ومشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية.
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