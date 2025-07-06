الاقتصاد

وزير الكهرباء يجتمع برئيس وخبراء "المواد النووية" لبحث توطين الصناعة

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وزير الكهرباء يجتمع برئيس وخبراء "المواد النووية" لبحث توطين الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 06 يوليو 2025 04:07 م

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، ومشروعات الجيل الثالث من الوقود الحيوي.

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على الاجتماع بالخبراء من الأساتذة والباحثين العاملين بالهيئة لدعم دور "المواد النووية" ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي واستخلاص الخامات النووية ومشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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