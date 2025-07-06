شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 6 -7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.462 جنيه للشراء.

13.536جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.662 جنيه للشراء.

13.565 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.625 جنيه للشراء.

13.559 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى

12.51 جنيه للشراء.

13.584 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.62 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.