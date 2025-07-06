شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: مصر تتحرك بخطة متكاملة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتبنى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة تشريعية وتقنية داعمة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء كوادر مصرية قادرة على قيادة هذا التحول.

وشدد الدكتور عمرو طلعت على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الدولة تولي أهمية كبرى لتعزيز جاهزيتها الرقمية وتوطين هذه التكنولوجيا بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأوضح الوزير أن مصر تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها: تعزيز حوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية الحاسوبية عالية القدرة، وتحفيز الشركات الناشئة في هذا المجال، بالتوازي مع المشاركة النشطة في جهود التعاون الدولي لصياغة مستقبل مسؤول وآمن للذكاء الاصطناعي.

كان الوزير قد ناقش الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية، خلال اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي عقد الأسبوع الماضي.