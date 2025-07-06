وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى عند 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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