شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت يمثل مصر في قمتي الذكاء الاصطناعي ومجتمع المعلومات بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، واللتين تنطلقان في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية.

وتأتي مشاركة الدكتور عمرو طلعت في هذا الحدث الدولي الهام استمرارًا للدور المصري النشط على الساحة الدولية في قضايا التحول الرقمي وحوكمة التكنولوجيا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبل المجتمعات الرقمية.

ويشارك في المنتدى والقمة أكثر من 40 وزيرًا، و60 رئيس هيئة تنظيم اتصالات، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، من بينها اليونسكو، والأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول الفعاليات تقييم التقدم المحقق منذ إطلاق خطة عمل جنيف عام 2003، وخطة عمل تونس 2005، وسبل دفع التعاون الدولي في الملفات الرقمية.

ويمثل الدكتور عمرو طلعت مصر في عدد من الجلسات الرئيسية، حيث يستعرض رؤية الدولة حول تطوير البنية الرقمية وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية، مع التركيز على المبادرات الوطنية لتمكين الشباب وبناء القدرات، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد غادر القاهرة متوجهًا إلى جنيف، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في هذه القمم الدولية، التي تشكّل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم جهود مصر في التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.