الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى ختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الأحد، 06 يوليو 2025 03:47 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-7-2025، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات وسط تراجع طفيف، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.01 جنيه للشراء و161.8جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.01 جنيه للشراء.

161.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.7 جنيه للشراء.

161.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.3 جنيه للشراء.

162.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

157.7 جنيه للشراء.

162.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.6 جنيه للشراء.

162.03 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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