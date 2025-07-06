شكرا لقرائتكم خبر عن إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لصفقة استثمارية محورية بقيمة 190 مليون دولار أمريكي في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية من قبل شركة DPI والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اليوم الأحد إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد قام بدور المستشار المالي الأوحد لتوقيع اتفاقيات ملزمة لصفقة استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية ("ألاميدا")، أكبر مجموعة خاصة للرعاية الصحية في مصر من قبل شركة Development Partners International (“DPI”) وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية الرائدة. ووفقًا للصفقة، سيظل الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا، المساهم الرئيسي في المجموعة. وتخضع هذه الصفقة، التي تعد في الأساس صفقة زيادة رأسمال، للحصول على الموافقات اللازمة، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2025.

ويُعد هذا الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر من نوعه في قطاع الرعاية الصحية المصري، ما يعزز ثقة المستثمرين في دعم الشركات سريعة النمو في مصر. كما ستُضخ عائدات الصفقة دولار الأمريكي في النظام المصرفي المصري، وستعزز الصفقة من قدرة الشركة على التوسع في مصر وأسواق الدول الخليجية.

ومن جانبه، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس،قائلاً:

"يشرفنا أن نقوم بدور المستشار المالي الأوحد لهذه الصفقة المحورية، والتي أسفرت عن جذب استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية استراتيجية في إحدى أبرز وأسرع منصات الرعاية الصحية نموًا على مستوى المنطقة. وتُعد هذه الصفقة إنجازًا بارزًا في سجل إي اف چي هيرميس الحافل، حيث ندعم أحد رواد القطاع بقيادة الدكتور فهد خاطر في تنفيذ عملية زيادة رأسمال، من شأنها تمكين المنصة في مسيرتها من التوسع والنمو على نطاق إقليمي واسع. وتُجسد هذه الصفقة حجم الخبرات والإمكانات التي نتمتع بها في تقديم خدمات الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ الكبرى في مصر والأسواق الإقليمية، حيث تأتي ضمن سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ التي قدمنا استشاراتنا بشأنها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي."

منذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في أربع صفقات دمج واستحواذ، وسبع صفقات في أسواق الدين، وسبع صفقات في أسواق رأس المال على مستوى المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانة ألاميدا كرائد للرعاية الصحية على مستوى مصر، مع دعم خطط التوسع الإستراتيجية داخل مصر وفي المنطقة. ومن شأن هذه الزيادة في رأس المال أن تدعم قدرة المجموعة بالاستثمار في توسيع قدراتها التشغيلية والطبية في مصر، وفي أسواق إقليمية رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.