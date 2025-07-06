شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين وهي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة ) - إن وجد - من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال ٣٦ شهر - جاهزة للاستلام) لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.

- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في اي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه



- التعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وللعملاء متوسطي الدخل بفائدة 12٪ ؜سنويا بمقدم يبدأ من 20% لمدة تصل إلى 20 سنة، على أن تتضمن شروط التمويل العقاري ما يلي:

- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد.

- ألا يزيد سن صاحب الطلب من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

- أن يكون صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله الشهري / السنوي من كافة