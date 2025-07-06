شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى فعاليات منتدى "القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20 " والان مع تفاصيل الخبر

غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى جنيف، للمشاركة فى فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل المصلحة العامة، واللتين ينظمهما الاتحاد الدولى للاتصالات، وتستضيفهما سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 40 وزيرا ومايزيد عن 60 رئيس هيئة لتنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، هذا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلى المنظمات الدولية المعنية.

يعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) بالشراكة بين عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهى: الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا (CSTD).

هذا ويعد المنتدى منصة حيوية للمجتمع الدولى للبناء على نتائج "قمة المستقبل"، وتعزيز التعاون الرقمى العالمي، فى ضوء رؤية طموحة لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

ويتميز منتدى هذا العام بكونه بمثابة منصة للمناقشات بين كافة أصحاب المصلحة لتقييم ما تم إنجازه، وأبرز التحديات منذ إطلاق خطة عمل جنيف عام 2003، وخطة عمل تونس 2004.

ويتزامن المنتدى مع قمة الذكاء الاصطناعى للصالح العام والتى تناقش عدد من القضايا الحيوية حول حوكمة الذكاء الاصطناعى. حيث يشارك الوفد المصرى فى عدد من الجلسات ضمن الحدثين لتسليط الضوء على رؤية مصر حول قضايا المجتمع الرقمى بصفة عامة والذكاء الاصطناعى بصفة خاصة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسؤولى عدد من شركات عالمية كبرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى منظمات دولية ، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.