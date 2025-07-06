شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في السعودية.. عيار 18بـ301.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

عيار 24 سجل 402.50 ريال

عيار 22 سجل 368.75 ريال

عيار 21 سجل 352.00 ريال

عيار 18 سجل 301.75 ريال

عيار 14 سجل 234.75 ريال

عيار 12 سجل 201.25 ريال

الاونصة 12 سجل 515.75 ريال

الجنيه الذهب 2816.75 ريال

الأونصة بالدولار3337.56 دولار

سعر الذهب اليوم في السعودية

تترقب الأسواق عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



