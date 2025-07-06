شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 81% نسبة إشغال المناطق التكنولوجية بدعم من شركات عالمية وقطاعات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

بلغت نسبة الإشغال في المناطق التكنولوجية الأربع التي أنشأتها الدولة نحو 81%، في مؤشر يعكس نجاح هذه المناطق في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والتعليم والخدمات المالية وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشملت خريطة تنفيذ المشروع مدن: برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، والسادات بمحافظة المنوفية، وبني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، ضمن استراتيجية تستهدف التوسع في البنية التحتية التكنولوجية خارج نطاق العاصمة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية الإقليمية.

وتضم هذه المناطق التكنولوجية مقرات لعدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن شركات تصميم وتصنيع الإلكترونيات، ما يعزز من قدرة مصر التنافسية في سوق الخدمات الرقمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة.

كما نجحت هذه المناطق في استقطاب قطاعات اقتصادية حيوية، حيث تتواجد داخلها منشآت صناعية، وفروع لبنوك، ومؤسسات تعليمية، وهو ما يسهم في تحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة تجمع بين النشاط الصناعي، والخدمي، والأكاديمي، وتدعم في الوقت ذاته فرص التشغيل والابتكار على مستوى المحافظات المختلفة.