شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج مرشحات الغسيل الكلوى ومصنع محاليل الغسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتنفيذًا للخطة العاجلة المعتمدة من القيادة السياسية، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية.

استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "أولميد ميدل إيست" المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو ١٥٠٠ عامل، باستثمارات تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه. وحيث تنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتُصدر منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة حول العالم.

وكان في استقبال الوزير كل من:السفير جاريث بايلي – السفير البريطاني بالقاهرة و توماس برينان – رئيس شركة أولميد ميدل إيست والدكتور/ هشام ستيت – رئيس هيئة الشراء الموحد والدكتور/ علي الغمراوي – رئيس هيئة الدواء المصرية

وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسيل الكلوي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ مليون لتر سنويًا، والذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 ٪، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة 16 مليون يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.



ثم توجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة "مارس إيجيبت" للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، والمقام على مساحة ٨١ ألف متر مربع بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، برأسمال استثماري يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار، ويعمل به نحو ٤٥٠ موظفًا. حيث يُصدر المصنع أكثر من ٩٠٪ من إنتاجه إلى نحو ٣٠ دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ١٥٠ ألف طن، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج "الويفر"، ومنطقة الأفران، وخط إنتاج شوكولاتة "جلاكسي"، ومنتجات "تويكس"، ومنطقة التغليف، كما اطّلع على استخدامات الروبوتات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم.



واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "الثلاثية" لتصنيع المعدات (تيترا)، المتخصص في إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة ٨٩١١ مترًا مربعًا بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ ١٠٠ مليون جنيه، ويعمل به نحو ١٠٠ عامل. وينتج المصنع:

سيارات مجهزة بوحدات شفط ونافوري وسيارات لنزح السيول

سيارات مدمجة بوحدة فاكيوم ونافوري وكذلك سيارات كباش لرفع المخلفات وخزانات متنوعة

ويُصدر جزءًا من إنتاجه للأسواق العربية والأفريقية، وكان في استقبال الوزير المهندس/ مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتفقد الوزير أقسام الإنتاج وماكينات المصنع، والتي شملت:

قسم تصنيع التانكات - ماكينة مكبس CNC - ماكينة تصنيع الشفة - ماكينة درفلة لف التانكات - ماكينات التقطيع بالبلازما (١ بوصة و١٠ مم)

ماكينات التناية (CNC ويدوية)

أبراج اللحام الأوتوماتيكي - أقسام الخراطة والتجميع والتجهيز على الشاسيهات كما تفقد المعرض المصغر للمنتجات النهائية ومكونات التصنيع مثل (الفونية – البساتم – الباكيت – السلندرات)، إلى جانب نماذج السيارات الجاهزة.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود المتابعة الدورية لأوضاع المصانع، في ظل التوجه الجاد لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التي صدّق عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٧ أغسطس ٢٠٢٤، تستهدف:رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من ١٤٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥٪

مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من ٣.٥ مليون إلى ٧ ملايين فرصة عمل وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على ٧ محاور رئيسية، من أبرزها: تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.



افتتاح المصنع



الفريق كامل الوزير



جانب من الجولة



جولة الوزير