شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويريالسبت، 05 يوليو 2025 04:00 م
خلال التعاملات المسائية ننشر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
13.508 جنيه للشراء.
13.569 جنيه للبيع.
12.627 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.
12.627 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.
12.515 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.
12.6جنيه للشراء.
13.55جنيه للبيع.
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