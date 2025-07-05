شكرا لقرائتكم خبر عن بمستهل تعاملات المساء.. سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 05 يوليو 2025 04:00 م
بمستهل التعاملات المسائية ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مع استمرار العمل بأسعار آخر تحديث رسمي صدر يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار مستوى 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد منذ آخر جلسة تداول.
وفي البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، جاءت الأسعار متطابقة عند نفس المستويات:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب لتحركات سعر الصرف خلال الأسبوع الجديد، في ظل مؤشرات اقتصادية عالمية متباينة وتأثيرات متوقعة لتحركات الفيدرالي الأمريكي.
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