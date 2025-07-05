شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بالانتهاء من أعمال صيانة محطة مياه شرب أشمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب استعراض الموقف التنفيذي لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع توسعات محطة مياه شرب أشمنت لخدمة بعض القرى بمركزي ببا وناصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية بالمشروع، الذي يستهدف خدمة نحو 50 ألف نسمة، حيث تفقدا مكونات المحطة التي تشمل: طلمبات المياه العكرة - بئر التوزيع – المروقات – المرشحات - طلمبات الغسيل لمرشحات - الخزان الأرضي - طلمبات المياه المرشحة - مهمات الكلور - المولد - مبنى المحولات - بيارة تجميع الروبة - أحواض تركيز الروبة - مبنى التجفيف الميكانيكي - عنبر طلمبات الروبة المركزة.

تابع وزير الإسكان خلال الجولة، موقف أعمال الصيانة بالمحطة القائمة، موجهاً بالانتهاء من كافة تلك الأعمال بالتزامن مع الانتهاء من التوسعات الجارية بها للاستفادة من كامل طاقة المحطة، مشددا على التنسيق الدائم بشأن أعمال الصيانة بمختلف المحطات.

جاء ذلك، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة بني سويف، ونواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.