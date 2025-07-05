شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": الأولمبياد الدولى للمعلوماتية يجمع طلاب الثانوية من مختلف البلدان والان مع تفاصيل الخبر

ينعقد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2025 في الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس بمدينة سوكري، بوليفيا، ويعد هذا الأولمبياد واحدًا من أبرز المسابقات العلمية السنوية على مستوى العالم، ويجمع طلاب المدارس الثانوية من مختلف البلدان للتنافس في مسابقة متخصصة في مجال البرمجة والخوارزميات، حيث يستعرض المشاركون مهاراتهم في مجالات تحليل المشكلات، وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات، والبرمجة، والاختبار.



ويهدف الحدث إلى اكتشاف الطلاب الموهوبين في مجال المعلوماتية ودعمهم، وتعزيز الاهتمام بهذا المجال بين الشباب حول العالم، وتوطيد التعاون الدولي بين معلمي علوم الحاسب، بالإضافة إلى تشجيع تنظيم المسابقات الوطنية.



ويمثل كل بلد فريق يضم أربعة طلاب، يرافقهم قادة الأفرقة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن الأولمبياد مجموعة من الاختبارات المكثفة لمدة يومين، ويعمل المتسابقون بشكل فردي وفي ظل إطار زمني على حل مشكلات حسابية معقدة لإظهار مهاراتهم الإبداعية ومعارفهم التقنية.



