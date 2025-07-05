شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبدأ زيارة تفقدية لشركة دمياط للغزل والنسيج صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات التحديث والتطوير بالشركات التابعة، بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس) التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

واستهل المهندس محمد شيمي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة الشركة، بلقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل الفعال والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى رؤى نواب الشعب فيما يخص مشروعات التطوير، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية التابعة للدولة.

وخلال اللقاء، استمع المهندس محمد شيمي إلى الأفكار والمقترحات التي طرحها النواب حول دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار الصناعي والسياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في دمياط، مشيدًا بحرص النواب على متابعة قضايا التنمية والتطوير في دوائرهم، ومؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كل الرؤى التي تسهم في دفع عجلة التحديث وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والمشروعات القائمة.

وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركاتها التابعة، لديها عدد من المنشآت الصناعية والفندقية في محافظة دمياط، من بينها شركة دمياط للغزل والنسيج، وفندق اللسان بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مشروعات توسعية جديدة في المجال الفندقي، بما يسهم في دعم التنمية السياحية والصناعية بالمحافظة.

وأشار الوزير إلى أن شركة دمياط للغزل والنسيج تشهد حاليًا تنفيذ مشروع تطوير شامل، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تعد من أعرق الصناعات الوطنية، واستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة، والذي يشمل استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وتوريد أحدث الماكينات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء صناعة وطنية قوية، بالتكامل مع مؤسسات الدولة، وبالاعتماد على الأصول القائمة وتوظيفها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ليس مجرد تحديث لمصنع، بل هو نموذج لمشروع تنموي متكامل، لا سيما أنه يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، لأول مرة في قطاع الأعمال العام، وهو ما يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعة الوطنية ويواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية المنتج المصري.

فيما وقد أشاد محافظ دمياط بما تحققه وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ المشروع القومى للغزل والنسيج بمصر ، وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة وتعميقها ، وذلك لدعم القطاع الاقتصادى والصناعى، حيث تعد "دمياط للغزل والنسيج" أحد أهم الشركات التى تشهد أعمال تطوير شاملة ، وذلك لإنتاج أقمشة الجينز ، مرحباً بتعاون أعضاء البرلمان الذى يعكس تكاتف كافة الجهات لدعم هذا المشروع العملاق.