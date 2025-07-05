الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 5 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى

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سعر اليورو اليوم السبت 5 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

السبت، 05 يوليو 2025 12:30 م

كشفت بيانات سوق الصرف، أخر تحديث في سعر اليورو اليوم السبت 5 يوليو 2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك المصري، ليواصل تسجيل استقرار ملحوظ.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 57.97 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء، و58.14 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 58.02 جنيه للشراء، و 58.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.98 جنيه للشراء

58.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.97 جنيه للشراء.
58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.02 جنيه للشراء.
58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.95 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.04 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

58.25 جنيه للشراء.
58.49 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.97 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.23 جنيه للشراء.

58.46 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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