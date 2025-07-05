شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 5 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف، أخر تحديث في سعر اليورو اليوم السبت 5 يوليو 2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك المصري، ليواصل تسجيل استقرار ملحوظ.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 57.97 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء، و58.14 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 58.02 جنيه للشراء، و 58.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.98 جنيه للشراء

58.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.97 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.02 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.95 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.04 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

58.25 جنيه للشراء.

58.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.97 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.23 جنيه للشراء.

58.46 جنيه للبيع.