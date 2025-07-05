شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.775 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.775 دينار
عيار 22 سجل 30.050 دينار
عيار 21 سجل 28.675 دينار
عيار 18 سجل 24.575 دينار
عيار 14 سجل 19.125 دينار
عيار 12 سجل 16.400 دينار
الاونصة1019.475 دينار
الجنيه الذهب229.425 دينار
الأونصة بالدولار3337.58 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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