شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.775 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 32.775 دينار

عيار 22 سجل 30.050 دينار

عيار 21 سجل 28.675 دينار

عيار 18 سجل 24.575 دينار

عيار 14 سجل 19.125 دينار

عيار 12 سجل 16.400 دينار

الاونصة1019.475 دينار

الجنيه الذهب229.425 دينار

الأونصة بالدولار3337.58 دولار



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



