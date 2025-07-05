شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري مسجلاً استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، لدى الصرافات العاملة خلال الإجازة.

وجاء استقرار الدولار مع استمرار العمل بأسعار آخر تحديث رسمي صدر يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار مستوى 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد منذ آخر جلسة تداول.

وفي البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، جاءت الأسعار متطابقة عند نفس المستويات:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب لتحركات سعر الصرف خلال الأسبوع الجديد، في ظل مؤشرات اقتصادية عالمية متباينة وتأثيرات متوقعة لتحركات الفيدرالي الأمريكي.