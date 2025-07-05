شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد الموازنة من شركات القطاع العام إلى قرب 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات غير ضريبية بلغت 294.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2024 تمثل (13.1% من إجمالى إيرادات الموازنة) مدفوعة فى الأساس بتحقيق المنح نحو 9.5 مليار جنيه في ضوء زيادة المنح من جهات حكومية، كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات الأخرى نحو 285.4 مليار جنيه، وفق التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.

ذكر التقرير، أسباب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية خلال فترة الـ11 شهرًا من السنة المالية الحالية إلى ارتفاع العوائد المحصلة من كل من: الهيئات الاقتصادية بنحو 1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.8% لتحقق 15.1 مليار جنيه، والعوائد المحصلة من شركات القطاع العام لتحقق 5.9 مليار جنيه بزيادة بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 32.3%، والحصيلة غير الضريبية من إيرادات التعدين بـ1.8 مليار جنيه لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه.

أضاف التقرير، كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من بيع السلع والخدمات بـ2.8 مليار جنيه لتحقق نحو 88.8 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة لتسجل 100.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة المتحصلات من الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية بقيمة 73، ومن الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية (تمويل ذاتي) لتحقق 27.3 مليار جنيه.



يذكر أن الموازنة العامة للدولة، حققت إيرادات عامة بلغت 2.246 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 بزيادة بنحو 28.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3% مقابل 2.218 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.9% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنسبة 13.1%.