الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025

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سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

السبت، 05 يوليو 2025 10:35 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025 ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.508  جنيه للشراء.
13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

 12.627 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.627 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى
 

12.515 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية
 

12.6جنيه للشراء.
13.55جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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