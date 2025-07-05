شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم بالبورصة المصرية حققت عائدًا يفوق الذهب والعقار والشهادات في 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 10 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 70% خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، محققة عائد يفوق الاستثمار في الأوعية الادخارية (الذهب، الشهادات البنكية، العقار)، وضمت قائمة الأسهم الذهبية:

1- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 72.04% ليصل إلى مستوى 40 جنيهًا.

2- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 73.76% ليصل إلى مستوى 52.040 جنيه.

3- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 74.38% ليصل إلى مستوى 154.400 جنيه.

4- بلتون القابضة بنسبة 77.99% ليصل إلى مستوى 3.720 جنيه.

5- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 86.65% ليصل إلى مستوى 313.860 جنيه.

6- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 92.93% ليصل إلى مستوى 144.700 جنيه.

7- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 102.11% ليصل إلى مستوى 52.730 جنيه.

8- مطاحن مصر العليا بنسبة 108.53% ليصل إلى مستوى 551.700 جنيه.

9- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 111.48% ليصل إلى مستوى 216.510 جنيه.

10- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 443% ليصل إلى مستوى 5.430 جنيه.

11- يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1019.69% ليصل إلى مستوى 8.700 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

