شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم بالبورصة المصرية حققت عائدًا يفوق الذهب والعقار والشهادات في 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 05 يوليو 2025 08:00 ص
ارتفعت أسهم 10 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 70% خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، محققة عائد يفوق الاستثمار في الأوعية الادخارية (الذهب، الشهادات البنكية، العقار)، وضمت قائمة الأسهم الذهبية:
1- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 72.04% ليصل إلى مستوى 40 جنيهًا.
2- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 73.76% ليصل إلى مستوى 52.040 جنيه.
3- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 74.38% ليصل إلى مستوى 154.400 جنيه.
4- بلتون القابضة بنسبة 77.99% ليصل إلى مستوى 3.720 جنيه.
5- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 86.65% ليصل إلى مستوى 313.860 جنيه.
6- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 92.93% ليصل إلى مستوى 144.700 جنيه.
7- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 102.11% ليصل إلى مستوى 52.730 جنيه.
8- مطاحن مصر العليا بنسبة 108.53% ليصل إلى مستوى 551.700 جنيه.
9- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 111.48% ليصل إلى مستوى 216.510 جنيه.
10- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 443% ليصل إلى مستوى 5.430 جنيه.
11- يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1019.69% ليصل إلى مستوى 8.700 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.
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