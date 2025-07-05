شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم لعيار 21 مع الافتتاح الرسمى للسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025، على استقرار ملحوظ وسط تداولات محدودة في السوق المحلي، وترقب واضح لتحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، ليغلق الذهب عالمياً ومحليا على مستويات مستقرة.

أسعار الذهب اليوم السبت



عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

ويأتي هذا الأداء المستقر بعد خسائر سجلها المعدن الأصفر خلال تداولات جلسة الجمعة، على خلفية تراجع سعر الأونصة العالمية إلى ما دون 3335 دولارًا، رغم التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وعادة ما يدعم خفض الفائدة أسعار الذهب، من خلال تقليص عوائد أدوات الدين مثل السندات وتراجع جاذبية الدولار، مما يعزز الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد التباطؤ الاقتصادي والتقلبات.

على المستوى المحلي، يترقب تجار الذهب والمستهلكون مسار الأونصة في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب استحقاقات اقتصادية وتجارية قد تؤثر مباشرة على حركة المعدن الأصفر، سواء عالميًا أو داخل السوق المصري.