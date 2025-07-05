الاقتصاد

"ممفيس للأدوية" تستهدف نمو الصادرات بنسبة 128% خلال عام 26/25

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"ممفيس للأدوية" تستهدف نمو الصادرات بنسبة 128% خلال عام 26/25

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص

تستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق إيرادات نشاط جاري للمستحضرات بقيمة 1.597 مليار جنيه خلال السنة المالية 2026/2025 مقابل مبلغ 871.9 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024 بنسبة نمو قدرها 83.2%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 1.271 مليار جنيه لعام 2025/2024، وفق الموازنة التقديرية للشركة خلال السنة المالية الجديدة 2025/2026.

ووزعت مصادر إيرادات شركة ممفيس للأدوية، من صافي مبيعات بقيمة 1.596 مليار جنيه  خلال السنة المالية 2026/2025 مقابل مبلغ 870.7 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024 بنسبة نمو قدرها 83.3%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 1.270 مليار جنيه لعام 2025/2024.

فيما بلغت قيمة الصادرات المستهدفة مبلغ 68.1 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل مبلغ 29.8 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024 بنسبة نمو قدرها 128.6%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 51.3 مليون جنيه لعام 2024/2025، وقدرت إيرادات التشغيل للغير مبلغ مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل مبلغ 1.06 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024 بنسبة انخفاض قدرها 5.8%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة مليون جنيه لعام 2024/2025.

وقدرت الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية، إيرادات النشاط للمستحضرات بقيمة 1.076 مليار جنيه خلال السنة المالية 2026/2025 مقابل مبلغ 571.6 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 825 مليون جنيه لعام 2024/2025، وقدرت قيمة الأجور للعام المالي مبلغ 170 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل مبلغ 136.7 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 146 مليون جنيه لعام 2024/2025.

وتستهدف الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 300 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل مبلغ 191.46 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو 2024، بنسبة نمو 57%، ومقابل مستهدف معتمد بقيمة 252.14 مليون جنيه لعام 2024/2025.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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