شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ357 درهمًا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 402.50 درهم إماراتي، وعيار 22 سدل 372 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357 درهم

عيار 18 سجل 306 درهم

عيار 14 سجل 236.75 درهم

عيار 12 سجل 203 درهم

الأونصة 12519.25 درهم

الجنيه الذهب 2856 درهما



الأونصة بالدولار 3334.78 دولار



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.