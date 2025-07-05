شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيو" وش السعد على هؤلاء.. 6 أسهم بالبورصة تقفز بأكثر من 40% الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 40% خلال جلسات شهر يونيو الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 46.19% ليصل إلى مستوى 30.700 جنيه.

2- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 55.44% ليصل إلى مستوى 160.180 جنيه.

3- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 104.27% ليصل إلى مستوى 216.510 جنيه.

4- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 118.29% ليصل إلى مستوى 52.040 جنيه.

5- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 433% ليصل إلى مستوى 5.430 جنيه.

6- يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1019.69% ليصل إلى مستوى 8.700 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.