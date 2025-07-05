شكرا لقرائتكم خبر عن 2300 مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.5 ألف مستفيد خلال شهر أبريل 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.227 مليار جنيه مقابل 0.2 ألف مستفيد خلال أبريل 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 399.8 مليون جنيه.

كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 2.3 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 4.975 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 1.6 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 2.631 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

