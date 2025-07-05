شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة هذا الأسبوع.. انعقاد عمومية 6 شركات أبرزها مينا للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو، أبرزها انعقاد عمومية 6 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، يوم الإثنين، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، وصرف الكوبون النقدي لشركة الشمس للإسكان والتعمير رقم (41) بواقع 0.050 جنيه للسهم الواحد، وانتهاء الحق في التوزيع النقدي لشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بواقع 0.04 جنيه للسهم للأولى، وبواقع 0.1064208393 جنيه للسهم للثانية.

ويوم الثلاثاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري للنظر في انتخاب خمسة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، وذلك بنظام التصويت التراكمي المعتمد لانتخاب ممثلي المساهمين في مقاعد مجلس الإدارة المخصصة لحاملي الأسهم، والنظر في انتخاب عضوي مجلس الإدارة المستقلين، وذلك بنظام التصويت التراكمي المعتمد.

وفي اليوم التالي، تعقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، للنظر في البنود المذكورة، وانتهاء الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، على أن يتم توزيع سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيه لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الخميس، فيما تنظر المحكمة، مستندات دعوى رقم 1456 لسنة 2021 المقامة ضد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وتنظر الأولى تعديل المواد أرقام (21-24-26-31-40-41) من النظام الأساسي، وتنظر الثانية تعديل المادة (2) من النظام الأساسي، والثالثة القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.