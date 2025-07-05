شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025.. استقرار عيار 21 عند 4640 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 5 يوليو 2025، حالة من الاستقرار خلال تعاملات الصباح، بعد افتتاح جلسات التداول على مستويات شبه ثابتة، في ظل ترقب السوق المحلي لتغيرات العرض والطلب وتحركات الأونصة عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستثمرين – نحو 4640 جنيهًا، وجاءت باقي أسعار الذهب في السوق المصري على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: حوالي 3977 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: سجل 37120 جنيهًا (يزن 8 جرامات من عيار 21).



سعر الذهب عالميًا سعر الذهب عالميًا

جاء استقرار السوق المحلي بعد موجة تراجع في سعر الذهب عالميًا، حيث انخفضت سعر الأونصة إلى ما دون 3335 دولارًا، بفعل عمليات جني أرباح وضغوط بيع، رغم تزايد التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر 2025.

ويؤكد محللون أن أي خفض في الفائدة من شأنه أن يعزز من أسعار الذهب، عبر تقليص عوائد أدوات الدين مثل السندات، مما يقلل من جاذبية الدولار ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية.



توقعات أسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب في مصر

محليًا، يترقب التجار والمستهلكون مسار أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خاصة مع قرب استحقاقات اقتصادية وتجارية قد تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، سواء في السوق المصري أو في البورصات الدولية.