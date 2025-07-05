شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 5 يوليو 2025، استقرارًا بعدد من البنوك وخاصة في البنك المركزي المصري وسجل 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

