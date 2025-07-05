الاقتصاد

غدًا.. فتح باب الاكتتاب على أول طرح لشركة بالبورصة المصرية خلال 2025

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غدًا.. فتح باب الاكتتاب على أول طرح لشركة بالبورصة المصرية خلال 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م

يبدأ غدًا الأحد، فتح باب الاكتتاب على الطرحين العام والخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة، بالبورصة المصرية، لبيع حد أقصى عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من كامل أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها عدد 1.654 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 4.96 جنيه وحده الأقصى مبلغ 5.44 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح، وفقًا لنتائج طريقة آلية البناء السعري، وهذا النطاق السعري أقل من القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل المستشار المستقل تبلغ 7.52 جنيه.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع حد أقصى عدد 18.4 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 1.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 15 يوليو 2025.

كما من المقرر أن يتم الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية لبيع حد أقصى عدد 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 20.84% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 10 يوليو 2025، على أن يتم تحديد السعر النهائي يوم 11 من الشهر الحالي.

وتقوم كل من شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية عن الاوراق المالية، بدور مديري الطرح، وشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية كوكيل ومسوق للطرح، كما تم تعيين مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للطرح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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