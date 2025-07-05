شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فتح باب الاكتتاب على أول طرح لشركة بالبورصة المصرية خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ غدًا الأحد، فتح باب الاكتتاب على الطرحين العام والخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة، بالبورصة المصرية، لبيع حد أقصى عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من كامل أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها عدد 1.654 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 4.96 جنيه وحده الأقصى مبلغ 5.44 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح، وفقًا لنتائج طريقة آلية البناء السعري، وهذا النطاق السعري أقل من القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل المستشار المستقل تبلغ 7.52 جنيه.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع حد أقصى عدد 18.4 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 1.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 15 يوليو 2025.

كما من المقرر أن يتم الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية لبيع حد أقصى عدد 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 20.84% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 10 يوليو 2025، على أن يتم تحديد السعر النهائي يوم 11 من الشهر الحالي.

وتقوم كل من شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية عن الاوراق المالية، بدور مديري الطرح، وشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية كوكيل ومسوق للطرح، كما تم تعيين مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للطرح.