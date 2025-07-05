شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إغلاق التزايد على مناطق بالمتوسط وخليج السويس وإعلان النتائج فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا فى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وفى إطار الجهود المستمرة لوزارة البترول والثروة المعدنية فى جذب استثمارات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ضمن أهداف المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، فقد تم إغلاق التزايد على عدد من المناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، وتم تلقى عدد من العروض من الشركات العالمية والخاصة لمنطقة رحمات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومنطقة شمال يوليو التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و3 مناطق تابعة لشركة جنوب الوادى القابضة، وهى منطقة شمال البركة وشرق جبل الزيت وجنوب شرق رأس العش، وسيتم إعلان نتائج التقييم والإسناد خلال شهر أغسطس.

ولا تزال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) تقدم عددا من الفرص الاستثمارية فى جميع الأحواض الجيولوجية بما يدعم خطط الوزارة فى جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.



