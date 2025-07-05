شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025..عيار 21 بدون مصنعية بـ4640 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5303 جنيهات
عيار 21: 4640 جنيهًا
عيار 18: 3977 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا
تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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