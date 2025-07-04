شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وذلك بنهاية التعاملات الرسيمة المسجلة بالبنوك.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري إلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم الجمعة كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.