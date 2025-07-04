شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إطلاق تيار بمحطة محولات لتوفير الكهرباء للدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 4-7-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إطلاق التيار بمحطة محولات "روافع رشيد 2" بجهد 220/66/11 ك.ف لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وإعلان وزارة البترول، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن إعلانات فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، لا يمت للهيئة بأى صلة، وأن هذه الإعلانات وهمية.

إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد لتوفير الكهرباء للدلتا الجديدة

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، واطمئن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتُعد محطة “روافع رشيد 2” من الطراز المدمج الحديث، وتضم عدد 2 محول بجهد 220 ك.ف وعدد 6 محولات بجهد 66 ك.ف، بما يعادل في قدراتها التشغيلية محطتين مستقلتين، ما يُشكل إنجازًا تقنيًا يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية، والمحطة أحد مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمرانى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

البترول: إعلانات التوظيف على مواقع التواصل وهمية وتستهدف الاحتيال

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن إعلانات فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، لا يمت للهيئة بأى صلة، وأن هذه الإعلانات وهمية كاذبة وتستهدف الاحتيال على المواطنين.

وناشدت وزارة البترول، في بيان صحفي، مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء مروجى هذه الإعلانات والصفحات الوهمية التى تستهدف النصب والاحتيال عليهم واستغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموال منهم بطرق غير مشروعة.

حملات بالمدن الجديدة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف، وذلك حفاظاً على موارد الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة، مضيفة :"في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. وأشارت "المشاط"، إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار، مضيفة :"هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.

وزيرة التخطيط: مصر ضمن أفضل 10 دول فى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار