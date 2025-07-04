شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء نمو إيرادات الضرائب بأكثر من نصف تريليون جنيه خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات ضريبية بلغت 1.9 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2024، محققة أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها خلال 11 شهرًا، بنسبة نمو 35.7%، وهي أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية، وذلك في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ومن أهم بنود الإيرادات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات بقيمة 513.9 مليار خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية الحالية:



1- ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 107.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% لتسجل 706.7 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضريبة على: المرتبات المحلية بـ42.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 33% لتحقق 169.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري والصناعي بـ25 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% لتحقق 121.2 مليار جنيه، والمهن غير التجارية بـ4.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% لتحقق 14.2 مليار جنيه، والضريبة على الشركات بـ32.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.2% لتحقق 390.7 مليار جنيه.

2- ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 225 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.5% لتسجل 824.6 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضريبة على: القيمة المضافة على السلع بـ155 مليار جنيه بنسبة زيادة 49.9% لتحقق 465.6 مليار جنيه، القيمة المضافة على الخدمات بـ24.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.9% لتحقق 103.2 مليار جنيه.

كما نمت نتيجة ارتفاع ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بـ23.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 19% لتحقق 145.1 مليار جنيه، ورسوم التنمية بـ3.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.8% لتحقق 16.4 مليار جنيه، وضراب الدمغة بـ10.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.1% لتحقق 49.9 مليار جنيه، والضريبة على استخدام السلع بـ7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.7% لتحقق 38.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بمقدار 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21.8% لتصل إلى 5.9 مليار جنيه.

3- ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 132.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 78.1% لتحقق 301.9 مليار جنيه، وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب: على عوائد أذون وسندات الخزانة بـ126.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.5% لتحقق 277.1 مليار جنيه، والسيارات بـ3.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.5% لتحقق 14.7 مليار جنيه.

4- ارتفاع المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 43.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 67% لتحقق 108.1 مليار جنيه.

5- ارتفاع المتحصلات من الضرائب الأخرى بنحو 5.7 مليار جنيه لتحقق 10.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء ارتفاع الحصيلة من إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي بـ5.7 مليار جنيه لتحقق 10.4 مليار جنيه.