شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 7.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.4%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.2%، ونما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على الترتيب، كما تراجعت قطاعات البنوك، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13498.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 40781.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 13076.38 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.340 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 435.4 مليار جنيه إلى 439.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

