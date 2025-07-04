شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025..عيار 18 يسجل 3942 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم- وفقا لآخر التحديثات- وسجل عيار 18 سعر 3942 جنيهًا، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.