شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 بالبنك المركزى 57.98 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء، و58.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 57.97 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.02 جنيه للشراء، و 58.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.98 جنيه للشراء

58.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.97 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.02 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.95 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.04 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

58.25 جنيه للشراء.

58.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.97 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.23 جنيه للشراء.

58.46 جنيه للبيع.