شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" تعلن فتح باب القبول بمدارسها الثانوية الفنية للعام الدراسى25/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركة تُعد من النماذج الرائدة في التعليم الفني التطبيقي المتخصص، مشيرًا إلى حرص الشركة على إعداد وتأهيل كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم خطط الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة القابضة للمياه عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2026/2025، للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في كل من (القاهرة – البحيرة – بني سويف – المنوفية – الجيزة – الإسكندرية – أسيوط)، اعتبارًا من 4 يونيو وحتى 15 يوليو 2025.

وأكدت الشركة أن الحد الأدنى للقبول هذا العام تم تحديده بنسبة 92.85%، على أن يتم الإعلان عن شروط التقديم ونسب القبول النهائية بكل مدرسة على صفحات شركات المياه الرسمية بالمحافظات.

وسيتم استقبال ملفات الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط بمقار المدارس التابعة لشركات المياه، مع التأكيد على أن التقديم إلكتروني عبر موقع كل شركة، ولا يتم استلام أي ملفات قبل موعد التقديم الرسمي.

وتُعد هذه المدارس من النماذج الناجحة التي تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل مواقع العمل، مما يمنح الطالب فرصة حقيقية للحصول على تعليم فني ذو مهارة فنية عالية ، يؤهله مباشرة للالتحاق بسوق العمل في مجالات المياه والصرف الصحي.

ودعت الشركة القابضة جميع الطلاب الراغبين وأولياء الأمور إلى متابعة الصفحات الرسمية لشركات المياه المعنية، لمعرفة تفاصيل التقديم، ومواعيد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، والتي ستُعقد بعد انتهاء فترة تقديم الملفات مباشرة.