شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الصعود عالميًا بدعم من ضعف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وسط توتر في الأوضاع المالية بعد تمرير الكونجرس الأمريكي لتشريع خفض الضرائب والإنفاق المقترح من الرئيس دونالد ترامب، وساهم تراجع الدولار في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر، الذي بات في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3345 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الأداء بعد تراجع بنسبة 0.9% يوم أمس متأثرة ببيانات سوق العمل الأمريكية التي فاقت التوقعات.

وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة. ورغم أن هذه البيانات شكلت ضغطًا على الذهب مؤقتًا، فإن تمرير تشريع خفض الضرائب الجديد ساعد المعدن في استعادة زخمه، خاصة أن القانون يجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، ويضيف امتيازات ضريبية جديدة ضمن برنامج الحملة الانتخابية لترامب لعام 2024.

محليًا، انعكست تحركات السوق العالمية على أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي نحو 4650 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3942 جنيهًا. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36,800 جنيه.

ويظل الذهب مدعومًا في المرحلة الحالية بعوامل القلق من التوجهات الاقتصادية الأمريكية والضبابية التي تحيط بالسياسات المالية والنقدية، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط أكثر أمانًا في ظل تذبذب أسواق العملات والسندات.