الاقتصاد

بالبنك المركزي 49.27 جنيه..سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه

0 نشر
0 تبليغ

  • بالبنك المركزي 49.27 جنيه..سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه 1/3
  • بالبنك المركزي 49.27 جنيه..سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه 2/3
  • بالبنك المركزي 49.27 جنيه..سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بالبنك المركزي 49.27 جنيه..سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.27 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

0091388e2e.jpg
دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.27 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

8deae5ab5e.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


49.43 جنيه للشراء.

49.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


49.28 جنيه للشراء.

49.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements