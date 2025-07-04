شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-7- 2025 فى سلطنة عمان..عيار 18 بـ31.1 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 24 سعر 41.325 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.325 ريال
عيار 22 سجل 37.875 ريال
عيار 21 سجل 36.175 ريال
عيار 18 سجل 31.000 ريال
عيار 14 سجل 24.100 ريال
عيار 12 سجل 20.675 ريال
الأونصة 1285.525 ريال
الجنيه الذهب 289.325 ريال
الأونصة بالدولار 3353.24 دولار
شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات أمس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing
استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.
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