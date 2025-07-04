شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-7- 2025 فى سلطنة عمان..عيار 18 بـ31.1 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 24 سعر 41.325 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.325 ريال

عيار 22 سجل 37.875 ريال

عيار 21 سجل 36.175 ريال

عيار 18 سجل 31.000 ريال

عيار 14 سجل 24.100 ريال

عيار 12 سجل 20.675 ريال

الأونصة 1285.525 ريال

الجنيه الذهب 289.325 ريال

الأونصة بالدولار 3353.24 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات أمس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.



فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.