الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزى 13.5 جنيه للشراء

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  • سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزى 13.5 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزى 13.5 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزى 13.5 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الشقويرى

الجمعة، 04 يوليو 2025 01:58 م

استقر سعر صرف الريال القطري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، مقابل الجنيه المصري، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:
 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.508  جنيه للشراء.
13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

12.627 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.627 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.515 جنيه للشراء.
13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية
 

12.6جنيه للشراء.
13.55جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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