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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزى 67.51 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 04 يوليو 2025 01:30 م
ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنك المركزي 67.51 جنيه للشراء، 67.71 جنيه للبيع، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و 67.94 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.96 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع.
67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع
67.22 جنيه للشراء.
67.93 جنيه للبيع.
67 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع
67 جنيهًا للشراء
67.94 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
67.88 جنيه للشراء.
68.11 جنيه للبيع.
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